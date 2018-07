O saldo na primeira semana ficou positivo em 896 milhões de dólares, enquanto na segunda foi de 1,063 bilhão de dólares.

O resultado acumulado no mês decorreu de exportações de 8,739 bilhões de dólares e importações de 6,780 bilhões de dólares.

No ano, o superávit comercial é de 10,514 bilhões de dólares. As vendas externas somam 103,353 bilhões de dólares e as importações, 92,839 bilhões de dólares.

(Por Vanessa Stelzer)