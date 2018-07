Superávit de US$2,561 bi da balança em 2013 é o pior resultado desde 2000 A balança comercial brasileira registrou em 2013 o pior desempenho anual desde 2000, quando foi deficitária em 731 milhões de dólares, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior nesta quinta-feira.