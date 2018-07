Superávit do governo central é de R$3,69 bi em agosto

A melhora do saldo na comparação mensal refletiu uma redução de 3 bilhões de reais com despesas de pessoal e encargos sociais por conta do adiantamento do 13o salário pago ao funcionalismo em julho, sem correspondência em agosto.

Na comparação com agosto do ano passado, quando o superávit foi de 6,267 bilhões de reais, as contas permanecem em forte deterioração.

De janeiro a agosto, o superávit acumulado foi de 23,850 bilhões de reais, o equivalente a 1,21 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) --bem abaixo dos 74,850 bilhões de reais, ou 3,94 por cento do PIB, registrados em igual período de 2008.

(Reportagem de Isabel Versiani)