Superávit fiscal Brasil despenca e fica abaixo da meta O setor público consolidado brasileiro teve um superávit primário de 5,188 bilhões de reais em janeiro, bem abaixo do superávit de 18,662 bilhões de reais registrado no mesmo período de 2008 e também inferior às projeções do mercado, revelaram dados do Banco Central nesta sexta-feira. Em janeiro de 2008, o superávit havia sido de 18,662 bilhões de reais. Com o resultado do mês passado, o saldo acumulado em 12 meses caiu a 3,58 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) e ficou abaixo da meta do governo para o ano, de 3,8 por cento do PIB. Em dezembro, o superávit primário acumulado em 12 meses estava em 4,06 por cento do PIB Investidores do mercado projetavam um superávit de 6,200 bilhões de reais, segundo mediana de sondagem feita pela Reuters junto a 11 instituições financeiras. O vencimento de juros no mês passado somou 14,438 bilhões de reais e o país registrou um déficit nominal de 9,250 bilhões de reais. O BC informou ainda que a dívida líquida total do setor público atingiu valor equivalente a 36,6 por cento do PIB em janeiro, uma alta em relação aos 35,8 por cento do PIB em dezembro. (Reportagem de Isabel Versiani)