Superávit fiscal do governo central recua em setembro O governo central encerrou setembro com superávit primário de 6,007 bilhões de reais, frente a saldo positivo de 6,257 bilhões de reais em agosto, informou o Tesouro Nacional nesta quinta-feira. Nos primeiros nove meses do ano, o governo central --formado por Tesouro, Previdência e Banco Central-- acumulou superávit primário de 80,828 bilhões de reais, ante 51,495 bilhões de reais em igual período do ano passado. O superávit em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) ficou em 3,81 por cento no ano, frente a 2,74 por cento em igual período de 2007. Neste ano, as receitas totais do governo cresceram 18,4 por cento frente a 2007, enquanto as despesas aumentaram 11 por cento. O crescimento dos investimentos foi de 46 por cento no período. O resultado do Tesouro Nacional está superavitário em 113 bilhões de reais no ano, enquanto a Previdência Social tem déficit de 31,8 bilhões de reais e o Banco Central, déficit de 400,2 milhões de reais. (Reportagem de Isabel Versiani)