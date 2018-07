Superávit primário do Brasil cai 25% em março

Os dados foram divulgados pelo Banco Central nesta quinta-feira e refletem a queda da arrecadação de impostos, em meio à desaceleração econômica, e uma elevação dos gastos públicos.

Em 12 meses encerrados em março, o superávit primário foi equivalente a 3,29 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), ante 3,43 por cento do PIB em 12 meses até fevereiro.

O governo anunciou este mês que pretende dispensar a Petrobras da obrigação de contribuir para o resultado primário do setor público, mas os últimos dados do BC ainda computam os números da estatal.

O chefe do Departamento Econômico do BC, Altamir Lopes, afirmou que os resultados da Petrobras só serão expurgados após a aprovação da alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias pelo Congresso, o que ele acredita ocorrer em maio. Ele esclareceu que, quando isso ocorrer, o resultado apurado pela empresa no ano até então será desconsiderado.

O governo também anunciou a redução da meta fiscal dos governos federal e regionais por conta dos efeitos da crise sobre as contas. Com isso, a meta geral do setor público em 2009 passou a 2,5 por cento do PIB, frente ao alvo anterior de 3,8 por cento do PIB.

O resultado primário do mês passado foi o pior para março desde 2006 (5,494 bilhões de reais). Analistas projetavam superávit de 10,4 bilhões de reais no mês passado, segundo mediana das estimativas colhidas pela Reuters.

O vencimento de juros no mês passado somou 14,103 bilhões de reais e, com isso, o país teve déficit nominal de 2,489 bilhões de reais.

O BC informou ainda que a dívida líquida total do setor público aumentou para 37,6 por cento do PIB em março, frente a 37,1 por cento do PIB em fevereiro.

A alta, segundo Lopes, refletiu a apreciação cambial verificada no mês, que depreciou em cerca de 10 bilhões de reais os ativos cambiais do setor público. Para abril, a projeção do BC é que a dívida aumente para 37,8 por cento do PIB.