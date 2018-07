Superávit primário do setor público cai a R$859 mi em fevereiro

Em fevereiro de 2009, o resultado primário havia sido superavitário em 3,522 bilhões de reais.

O BC informou ainda que a dívida líquida total do setor público ficou em 42,1 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) em fevereiro, frente a 41,6 por cento do PIB em janeiro.

"Contribuiu para esse crescimento, além da incorporação de juros nominais, a valorização cambial de 3,4 por cento registrada no mês", afirmou o BC em nota.

A apropriação de juros somou 14,138 bilhões de reais no mês passado e o país registrou déficit nominal de 13,279 bilhões de reais.

