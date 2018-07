Superávit primário e dívida interna

O superávit primário tem um objetivo claro: pagar parte dos juros da dívida interna. Ao reduzir o superávit, os juros que deixaram de ser pagos por ele acabam sendo incorporados à dívida. A participação dos juros incorporados tem um peso bastante significativo na elevação da Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi), que já está acusando uma forte elevação por causa do déficit nominal do Tesouro.

Nos oito primeiros meses do ano, o estoque da DPMFi cresceu 10,8%, isto é, muito acima da taxa de inflação, atingindo R$ 1,4 trilhão. Todavia, não só as emissões líquidas de títulos contribuíram para sua elevação, mas também o que o Tesouro chama de "apropriação positiva de juros", que respondeu por 7% do crescimento da dívida. Assim, com essa política que reduz o superávit primário para que o governo possa gastar mais, é fácil imaginar que a dívida interna poderá crescer exponencialmente.

Nos oito primeiros meses, os juros pagos por meio de um aumento da dívida interna somaram R$ 86,85 bilhões. Se levarmos em conta que o custo médio em 12 meses foi, em agosto, de 12,06%, acusando uma ligeira queda em relação ao mês anterior por causa da redução de indexadores como a Selic, o IPCA e o IGP-M, verificamos que mesmo assim o custo da redução do superávit primário não é desprezível.

Esse custo poderá aumentar em razão das necessidades cada vez maiores do Tesouro com gastos eleitorais - e alguns serão permanentes, como a elevação do salário dos funcionários e dos benefícios sociais.

Parte do crescimento da DPMFi se deve à emissão realizada para capitalizar o BNDES, que certamente terá de recorrer ao Tesouro diante do plano ambicioso do pré-sal. O estoque da DPMFi cresceu 3,79% e o da dívida externa pública, 1,65%. No entanto, as necessidades de financiamento interno e externo terão de crescer muito mais nos próximos anos.

Esse crescimento é acompanhado, no caso da dívida interna, por um aumento da participação dos papéis que vencem em 12 meses (27,48% em agosto) e de uma redução do prazo da dívida (hoje de 3,38 meses), o que poderá aumentar ainda mais os juros cobertos por emissões de títulos da dívida.