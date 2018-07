'Superestrutura' impressiona Tânia Kalil no Anhembi A atriz Tânia Kalil, que interpreta "Duda" na novela Caminho das Índias, na TV Globo, disse hoje estar impressionada com os desfiles do Sambódromo do Anhembi. "É tudo muito lindo, estou adorando! O carnaval tem uma superestrutura!", afirmou a atriz, que participa do carnaval no Anhembi pela primeira vez e é madrinha do Camarote Bar Brahma. A atriz contou que já desfilou uma vez no carnaval do Rio mas neste ano decidiu ficar fora das passarelas do samba. Tânia afirmou que está adorando fazer a novela. "A personagem mostra um conflito amoroso e está sendo ''demais'' fazer", disse a atriz, contando que um telespectador perguntou se ela "não cansa de aparecer chorando" capítulo após capítulo. Ela achou graça e disse que não, "já que faz parte da personagem."