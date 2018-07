Supergraneleiro avariado será reparado na Turquia

Durante a visita de deputados estaduais maranhenses ao supergraneleiro avariado Vale Beijing, que está fundeado na costa do Maranhão desse o início de dezembro, os técnicos da empresa holandesa de salvatagem marítima Smit informaram que em um de seus tanques de lastro há duas rachaduras de 60 cm por 10 cm.

Os técnicos da empresa sul-coreana que é dona do navio, a STX Pan Ocean, também disseram aos políticos que a intenção é fazer reparos de emergência no Vale Beijing, operado pela mineradora Vale, para que seja possível levá-lo para a Turquia, onde ele passaria por reparos definitivos, que podem levar de três meses a um ano.

As rachaduras no tanque foram detectadas enquanto o supergraneleiro era carregado com minério de ferro no Terminal Portuário de Ponta da Madeira (TPPM).

O grupo de deputados estaduais sobrevoou, de helicóptero, a região onde o navio está, em companhia do capitão dos portos do Maranhão, Nelson Calmon Bahia, e de um representante da STX Pan Ocean.

Depois do sobrevoo, a aeronave pousou na coberta da embarcação e o grupo pôde acompanhar um trecho da operação de retirada de parte das 5 mil toneladas de óleo diesel e óleo bunker que estavam nos tanques de combustível do supergraneleiro.

Segundo Calmon Bahia, cerca de 1,5 mil tonelada já foi bombeada para o navio tanque Sea Emperor, que presta serviço para Petrobrás. O capitão dos portos também disse que a embarcação coreana correu sério risco de naufragar nos três dias em que permaneceu atracada ao cais do Terminal Portuário de Ponta da Madeira.

"Por causa das características da costa maranhense e pelas marés de sizígia (maré de Lua), por incrível que pareça, é mais seguro realizar essas operações onde hoje ele está fundeado que no porto, onde a embarcação poderia naufragar, Aí, sim, poderia ocorrer um desastre ecológico", comentou.