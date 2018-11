Supergraneleiro Vale Beijing pode ser reparado, diz STX

O supergraneleiro, controlado e operado pela STX Pan Ocean, estava carregando minério de ferro para a mineradora brasileira Vale em um porto no nordeste do Brasil em 3 de dezembro, quando um dos seus tanques de lastro rachou e começou a encher de água. O navio foi rebocado para uma área de ancoradouro na Baía de São Marcos para exame, de acordo com a STX.

A Vale Beijing estava prestes a começar sua viagem inaugural para entregar minério de ferro à Holanda quando o acidente aconteceu.

A STX disse que apresentou um plano para as autoridades brasileiras para evitar qualquer dano ambiental, enquanto o navio está sendo reparado. Uma empresa de resgate internacional descarregará parte do combustível do navio "o mais rapidamente possível", disse a companhia. As informações são da Dow Jones.