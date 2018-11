Superintendente do Hospital das Clínicas deve ser secretário adjunto da Saúde Após oito anos à frente do Hospital das Clínicas de São Paulo, o superintendente José Manoel de Camargo Teixeira, de 63 anos, deixará o posto em janeiro para assumir um cargo na Secretaria da Saúde de São Paulo. O convite partiu do secretário indicado, Giovanni Cerri. Teixeira afirma ainda não saber qual será sua função. Mas a reportagem apurou que ele está cotado para ser o braço direito de Cerri e deverá trabalhar como secretário adjunto.