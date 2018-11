Superintendente do Incra volta ao cargo no RS O juiz federal Guilherme Pinho Machado autorizou o superintendente do Instituto Nacional do Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Rio Grande do Sul, Mozar Dietrich, a voltar ao cargo. A decisão foi tomada hoje depois de um grupo de sem-terra desmontar um acampamento que mantinha dentro do Assentamento Santa Rita de Cássia 2 e diante da Granja Nenê, em Nova Santa Rita. O afastamento havia sido determinado no dia 6 de maio, a pedido do Ministério Público Federal (MPF), que acusava Dietrich de permitir a montagem do acampamento dentro de área de reforma agrária.