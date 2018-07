Superlotação motiva prisão domiciliar em Bacabal-MA

Com a decisão, os detentos não poderão nem ficar na calçada de suas residências. Na delegacia do município, até ontem, havia 32 detentos presos em duas celas, que têm capacidade para apenas 16. Porém, essa não é uma situação exclusiva da Delegacia de Bacabal. Segundo o Ministério Público (MP), existem ao menos 60 pedidos de interdição de delegacias no Estado pelo mesmo motivo.

"Faltou investimento por isso vemos casos como esse", disse o presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado, César Castro Lopes. Segundo a Secretaria de Segurança Cidadã do Maranhão, existe um grande programa de ampliação de vagas no sistema penitenciário em curso para evitar situações extremas como a do juiz de Bacabal.