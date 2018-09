''Superlua'' cheia será a maior desde 1993 Ocorre hoje o fenômeno conhecido como perigeu lunar ou superlua, período de maior aproximação do satélite em relação à Terra. A Lua poderá ser vista num tamanho 14% superior ao usual e com um brilho 30% maior que o de uma Lua cheia em seu apogeu. Neste ano, em especial, além de coincidir com a sua fase cheia, a aproximação será a maior das últimas duas décadas. "Será a Lua mais cheia que teremos desde 1993", afirmou o astrônomo Geoff Chester, do Observatório Naval em Washington (EUA).