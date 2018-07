Superlua será visível neste domingo em todo o País

Estará visível em todo o País neste domingo, 16, a chamada superlua. O melhor momento para a observação, sem necessidade de binóculos ou lunetas, será logo que o satélite surgir no céu. Mas se você não tiver tempo nem estiver em um local que favoreça a observação, não se preocupe: todas as luas cheias que restam neste ano apresentarão o fenômeno ­- em 14 de novembro e 14 de dezembro.

Neste domingo, o fenômeno ainda será realçado pelo fato de a lua estar mais próxima do horizonte, o que resulta em um efeito extra de ampliação. Segundo especialistas, não se trata de um efeito ótico, mas apenas mental ­ - ou seja, o cérebro cria uma imagem de uma lua maior.

Esse fenômeno acontece quando as luas cheias ocorrem próximas do perigeu, ponto mais próximo que o satélite atinge em relação à Terra. O tamanho e o brilho do evento, que ocorre em média seis vezes por ano (também em luas novas), é variável.