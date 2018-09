Supermercado terá decoração natalina com garrafas PET

No total, foram usados 90 mil garrafas e latas de óleo para criar 184 peças. A produção dos objetos foi feita por 22 pessoas, além do artista plástico Ivo Dantas.

Depois do Natal, os enfeites serão recolhidos por cooperativas e enviados para reciclagem. Nas lojas da marca que ficaram fora do projeto, pelo menos parte dos enfeites das árvores será de material reciclado - os próprios funcionários vão fazê-los, após terem passado por um treinamento. Segundo João Edson Gravata, diretor de operações do Pão de Açúcar, no próximo ano a ideia é ampliar o projeto. "Levamos cinco meses trabalhando com o material, mas valeu a pena", conta.

TRANSPORTE

Ônibus a hidrogênio circulará em evento

Os participantes do 13.º Congresso Brasileiro de Energia - evento que será realizado de 9 a 11 de novembro no Centro de Convenções da Firjan, no Rio - terão a oportunidade de fazer um tour pela cidade a bordo do primeiro ônibus movido a hidrogênio desenvolvido com tecnologia nacional. O veículo, produzido pela pós-graduação em Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppe/UFRJ), não emite material particulado (fuligem) nem gases poluentes na atmosfera. A opção de transporte mais sustentável é cotada para circular durante a Copa do Mundo, em 2014, e a Olimpíada, em 2016.

Pelo bem dos frangos

Ativistas fantasiados de frango protestaram em frente a um restaurante da rede de fast food McDonald"s na Times Square, em Nova York. Os manifestantes da Peta, entidade de defesa dos animais, protestaram contra os métodos de abate dos frangos que são consumidos na rede. Segundo a Peta, os frangos são escaldados ainda vivos.