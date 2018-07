Supermercados devem enviar proposta ao Ministério Público

A Associação Paulista de Supermercados (Apas) deve enviar hoje ou segunda-feira uma proposta para o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) sobre o impasse do banimento das sacolas plásticas. O MP-SP exige que a proposta não implique em custo adicional ao consumidor.

O Procon-SP também divulgou nota afirmando que, como o Ministério Público, espera a proposta da Apas.

A nota do MP-SP afirma que a volta da distribuição das sacolas plásticas depende de decisão da Apas, já que o banimento das sacolas, descrito no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), não vigora mais.

Em nota oficial, a Apas já afirmou que não pretende voltar a distribuir sacolinhas plásticas em lojas do Estado. "Os supermercados paulistas manterão a política de substituir as sacolas descartáveis, tendo em vista que esse movimento vem ganhando corpo mundialmente."

No varejo. Após ter visitado lojas das redes Carrefour e Pão de Açúcar, duas das principais integrantes da Apas, o Estado apurou que as sacolinhas plásticas não voltaram a ser distribuídas.

De acordo com os gerentes, nenhuma indicação foi dada para que as sacolas voltassem aos caixas. "Nós nos preocupamos com o meio ambiente e com nossos clientes e estamos estudando as melhores formas de solucionar a situação", disse o gerente de uma loja Extra da Zona Sul de São Paulo, que preferiu não se identificar. "Por enquanto estamos aguardando instruções da direção", disse a gerente de uma loja do Carrefour na Zona Norte.

Os consumidores se dividem sobre o retorno das sacolinhas. Para a auxiliar administrativo Dilma Souza, a volta da distribuição seria "ótima". "Eu acho uma humilhação sair com as mercadorias na mão", diz. "Se o ser humano não joga sacolinha fora, joga outras coisas."

Para a estilista Renata Beyruthe, a maioria das pessoas já se adaptou, e a volta das sacolinhas seria um retrocesso. "Eu acho que não tem problema nenhum (não ter sacolinha). Só é ruim quando a gente esquece. Eu mesma já comprei umas 15 sacolas retornáveis."

Rio+20. "Não entendo como ainda se discute isso. Acho que os grupos ambientais não conseguiram levar informação suficiente para as pessoas", afirma Daniela Russo, da Plastic Pollution Coalition, presente na Rio+20. / COLABOROU BRUNO DEIRO