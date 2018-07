Supermercados não vão acelerar vendas até fim do ano

Segundo dados divulgados nesta quinta-feira pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras), em parceria com a Nielsen, as vendas medidas em volume cresceram 3,4 por cento entre janeiro e junho na comparação com o primeiro semestre do ano passado. O aumento, no entanto, foi quase duas vezes menor que o visto no mesmo período em 2010, quando houve alta de 6,5 por cento.

Além disso, as oito cestas de produtos que compõem a medição por volume registraram desaceleração no semestre em relação a um ano antes, afirmou a entidade.

Citando um cenário de inflação e juros maiores, o presidente da Abras, Sussumu Honda, afirmou que "está mais difícil vender... Este ano o setor está crescendo em ritmo menor".

No primeiro semestre, o crescimento do setor foi puxado por bebidas alcoólicas, cujas vendas aumentaram 8,5 por cento, e por produtos perecíveis, que tiveram alta de 6,4 por cento. Um ano antes, os avanços foram mais fortes: de 15,3 por cento para as bebidas e de 9,5 por cento para os perecíveis.

"Esse ritmo deve se manter... Não vemos muita mudança no segundo semestre, mas certa estabilidade", afirmou Honda, citando que, apesar da desaceleração, o ritmo de vendas seguiu forte no primeiro semestre.

De acordo com a Abras, exceto pela cesta de perecíveis, as vendas dos demais produtos acompanharam as variações no poder de compra do consumidor.

No fechado do semestre, o produto com maior contribuição para o resultado foi cerveja, cujas vendas cresceram 6,4 por cento em volume, seguida por chocolate, com alta de 14,6 por cento.

FATURAMENTO CRESCE NO 1o SEMESTRE

A Abras também informou que as vendas reais dos supermercados brasileiros aumentaram 4,25 por cento no primeiro semestre em relação ao mesmo período de 2010. A performance ficou levemente superior à previsão da entidade para o fechado de 2011, de crescimento de 4 por cento.

Considerando apenas junho, as vendas reais do setor cresceram 2,75 por cento sobre o mesmo mês do ano passado, mas recuaram 2,64 por cento na comparação com maio.

A Abras apresentou ainda os dados da cesta AbrasMercado, composta por preços de 35 produtos e calculada pela GfK, que em junho diminuiu 0,18 por cento sobre o mês imediatamente anterior. Na comparação anual, o valor da cesta subiu 8,46 por cento, atingindo 299,24 reais no mês passado.

Os produtos com maiores altas de preços em junho sobre maio foram tomate (+9,01 por cento), cebola (+4,02 por cento) e café torrado (+3,81 por cento), enquanto as maiores quedas foram batata (-15,14 por cento), frango congelado (-5,75 por cento) e sal (-2,13 por cento).