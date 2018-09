Supermercados querem reduzir uso de sacos plásticos A Plastivida Instituto Sócio-Ambiental dos Plásticos, o Instituto Nacional do Plástico (INP) e a Associação Brasileira da Indústria de Embalagens Flexíveis (Abief) vão assinar amanhã o Compromisso de Parceria para a Implementação do Programa de Qualidade e Consumo Responsável de Sacolas Plásticas, para reduzir em no mínimo 30% o consumo deste tipo de embalagem no Brasil. A proposta é produzir sacolas mais resistente, seguindo a norma ABNT 14.937. As embalagens trarão também a informação sobre o peso que suportam, oferecendo segurança ao consumidor, que pode dispensar a sobreposição da embalagem e usá-la em sua capacidade total. De acordo com simulações já realizadas pela Plastivida, com isso, é possível reduzir em pelo menos um terço a distribuição das sacolinhas nos supermercados. Esta iniciativa é resultado de uma parceria dos representantes da indústria do plástico com a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) e com a Associação Paulista de Supermercados (Apas). As cinco entidades assumirão formalmente, diante do vice-presidente José Alencar, do governador José Serra e do prefeito Gilberto Kassab, na cerimônia de abertura da Apas 2008 - 24º Congresso de Gestão e Feira Internacional de Negócios em Supermercados, o compromisso de estimular o consumo responsável no País. Custos Embora as embalagens sejam mais caras, o varejo não vai arcar com custos mais altos para abastecer-se, uma vez que poderá encomendar à indústria um volume menor de sacolinhas. O caminho rumo à sustentabilidade exigiu dos fabricantes brasileiros uma ação inovadora para fazer frente ao desperdício de sacolinhas e ao seu descarte irresponsável no meio ambiente. O projeto piloto, que será instalado no próximo dia 29 em 18 lojas da Grande São Paulo - 14 das redes Pão de Açúcar e Carrefour e 4 de outras bandeiras - e depois espalhado para o restante do País, prevê ainda ações de educação para conscientizar os consumidores a usar apenas o número de embalagens efetivamente necessário para transportar as compras.