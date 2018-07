Supervia é condenada por morte de passageiro no Rio A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) condenou a Supervia a pagar R$ 60 mil de indenização, por danos morais, à família de um passageiro morto em 2006, após cair de um vagão nas proximidades da estação de São Cristóvão, no subúrbio da cidade. Segundo depoimentos de testemunhas, a composição viajava superlotada e com as portas abertas quando um forte solavanco causou a queda do pizzaiolo Alexandro Belarmino na linha férrea.