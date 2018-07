SuperVia é multada por agredir passageiros no Rio A SuperVia foi punida pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos em Transportes (Agetransp) a pagar multa pela agressão de seguranças da empresa a passageiros na estação de Madureira (zona norte do Rio). A empresa que administra os trens da Região Metropolitada do Rio recebeu multa de 0,05% de todo o faturamento de 2008.