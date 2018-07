Supervia promete normalizar circulação de trens amanhã A SuperVia anunciou, em nota, que a circulação de trens na região metropolitana do Rio será normalizada amanhã. Hoje à noite a concessionária ainda manterá um esquema especial, em razão da "dificuldade do deslocamento de maquinistas para o cumprimento do horário". Nas linhas Santa Japeri e Santa Cruz, o intervalo era de 20 minutos no começo da noite, por volta das 20 horas; na Nova Iguaçu, o dobro; e no ramal Deodoro os passageiros esperavam meia hora. Nos ramais Belford Roxo e Saracuruna a operação estava suspensa.