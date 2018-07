Supervia quer que greve nos trens seja decretada abusiva

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona da Central do Brasil, 85% da categoria aderiu ao movimento. Segundo a Supervia, 30% dos cerca de 300 maquinistas aderiram à greve e a concessionária está atendendo a pelo menos 80% da demanda nesta manhã, o que provoca o aumento do tempo de espera entre as composições. O sindicato acusa a concessionária de demitir trabalhadores como forma de pressão contra a paralisação. De acordo com os sindicalistas, uma assembleia hoje à tarde pode decretar greve por tempo indeterminado até que os funcionários sejam readmitidos.

O tempo de espera entre as composições da rede ferroviária em dois dos cinco ramais administrados pela Supervia aumentou para 40 minutos, segundo a concessionária. O número de passageiros atingidos pela paralisação ainda não foi divulgado. Os ramais Japeri e Santa Cruz, que estavam operando com intervalos de 15 minutos das 6 horas até as 9 horas, operando agora com 40 minutos entre um trem e outro, segundo a Supervia. A circulação de trens nos ramais Belford Roxo e Saracuruna foi suspensa e o intervalo entre composições no ramal Deodoro o intervalo é de 20 minutos. Segundo a Supervia, cerca de 500 mil passageiros passam por dia pelas 89 estações.