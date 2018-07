Supervisão de cessar-fogo na Ucrânia poderia incluir tropas da França e Alemanha

A Alemanha e a França vão apresentar uma nova proposta em breve pela qual os seus soldados poderiam participar do monitoramento do cessar-fogo no leste da Ucrânia, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores alemão nesta segunda-feira.

O porta-voz Martin Schaefer afirmou que o plano seria apresentado nas "próximas horas ou dias", mas acrescentou: "Uma coisa é certa: antes de soldados alemães e franceses ou outros serem enviados para participar da missão de controle civil da OSCE (Organização para Segurança e Cooperação na Europa) na Ucrânia algumas questões políticas e jurídicas terão de ser resolvidas".

Ele disse que uma das questões seria O papel da Câmara Baixa do Parlamento (Bundestag) na aprovação de tal missão.

(Reportagem de Noah Barkin)