Supervisor do Hopi Hari presta depoimento O atendente sênior do Hopi Hari Lucas Martins depôs ontem à polícia sobre o acidente que matou Gabriella Nichimura, no dia 24, no brinquedo La Tour Eiffel. O delegado Álvaro Santucci Noventa Júnior afirmou que o relato foi "esclarecedor" e "auxiliou a uma melhor compreensão sobre o que ocorreu", mas não informou o que ele disse. Cinco operadores da torre disseram que contaram para Martins que a trava do assento estava solta.