Supervisor é morto ao chegar em reunião partidária O fisioterapeuta e supervisor de Habitação da Subprefeitura do Campo Limpo, Orlando Accácio Ferreira, de 54 anos, foi morto com três tiros, por volta das 19h de quinta-feira, no momento em que estacionava o carro em frente ao comitê eleitoral do vereador Antonio Carlos Rodrigues, do PR (Partido da República), ex-presidente da Câmara e candidato a novo mandato, na Estrada de Itapecerica, no Campo Limpo, zona sul da capital paulista.