Supervisor é perseguido e morto diante do filho em SP O supervisor Vanderlei Cardoso Borges, de 42 anos, foi assassinado neste domingo, na frente do filho de 9 anos, na Avenida Mascote, no Jabaquara, zona sul de São Paulo. A polícia investiga qual foi a motivação dos criminosos, que permaneciam foragidos até as 20h20 deste domingo.