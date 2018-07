Suplementos com substância perigosa são vetados pela Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a importação e a venda dos suplementos alimentares Jack3D, Oxy Elite Pro e Lipo-6 Black. Eles contêm a substância DMAA, que pode causar graves danos à saúde e até matar.

A DMAA foi banida do País no dia 3, o que impede a importação dos suplementos que a contenham, mesmo que por pessoa física e para consumo pessoal. A DMAA é um estimulante usado no auxílio ao emagrecimento, no aumento do rendimento atlético e até mesmo como droga.

Segundo a Anvisa, os suplementos listados não são seguros para o consumo e podem conter substâncias com propriedades terapêuticas que não podem ser usadas sem acompanhamento médico. Entre os efeitos adversos estão reações tóxicas, em especial no fígado, disfunções metabólicas, danos cardiovasculares, alterações do sistema nervoso e morte.

"O forte apelo publicitário e a expectativa de resultados mais rápidos contribuem para o uso indiscriminado dessas substâncias por pessoas que desconhecem o verdadeiro risco envolvido", disse o diretor de Controle e Monitoramento Sanitário da Anvisa, José Agenor Álvares. O informe da Anvisa destaca que muitos suplementos alimentares não estão regularizados.

O diretor da Anvisa explicou que os produtos fabricados com DMAA não passaram por avaliação de segurança. "Esses suplementos contêm substâncias proibidas para uso em alimentos como estimulantes, hormônios ou outras consideradas como doping pela Agência Mundial Antidoping", disse Álvares. Alguns países proibiram a venda de produtos com DMAA, como Austrália e Nova Zelândia.

Segundo o diretor da Anvisa, produtos conhecidos popularmente como suplementos alimentares não podem alegar propriedades ou indicações terapêuticas. "Propagandas e rótulos que indicam alimentos para prevenção ou tratamento de doenças ou sintomas, emagrecimento, redução de gordura, ganho de massa muscular, aceleração do metabolismo ou melhora do desempenho sexual são ilegais e podem conter substâncias não seguras para o consumo", disse Álvares no informe.