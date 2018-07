Suplementos de segunda a sexta terão novo design Já conhecidos dos leitores, os suplementos publicados de segunda a sexta-feira também vão surpreender. Estão mais modernos, bonitos e completos. Na segunda-feira, as novidades ficam por conta do Link e do Negócios. A terça é o dia do Viagem (antigo Viagem&Aventura). Na quarta, um remodelado Agrícola vai continuar atendendo de sitiantes a grandes produtores. Na quinta, o Paladar seguirá abordando a gastronomia com irreverência e muito apetite. E na sexta, abrindo o fim de semana, chega o novo Divirta-se, que substitui o antigo Guia, mantendo o melhor roteiro de lazer e entretenimento de São Paulo.