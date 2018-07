Suposta amante de Bruno chega a Belo Horizonte

Os delegados confirmaram ontem que no dia 6 de junho o atleta se hospedou em um motel de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, acompanhado de Fernanda Gomes de Castro, do amigo Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão; do primo J; além de Eliza e do filho. Sérgio Rosa Sales, de 22 anos, primo de Bruno, disse à polícia que Fernanda foi para Minas Gerais com o goleiro. A equipe que investiga o caso aguarda ainda o julgamento do pedido de acareação entre o primo de Bruno e o menor J., de 17 anos, feito à Justiça de Minas Gerais.