Suposta bomba em colégio fecha ruas na zona sul de SP Um suposto artefato explosivo foi encontrado no fim da manhã de hoje dentro do estacionamento do Colégio Madre Cabrini, na Vila Mariana, bairro da zona sul de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar (PM), a corporação foi avisada sobre um extintor de incêndio que foi deixado entre os dois carros no estacionamento. As ruas do colégio foram isoladas.