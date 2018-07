Suposta bomba fecha terminal de ônibus de Campinas O terminal central de ônibus de Campinas, no interior de São Paulo, foi fechado na tarde de hoje por causa de uma suspeita de bomba no local. Agentes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) de São Paulo foram para o município para analisar o artefato. A Polícia Militar (PM) isolou a área e os coletivos foram desviados para pontos próximos ao terminal. Motoristas foram orientados a evitar trafegar pela região. Até as 18 horas, o Gate não tinha a confirmação se a caixa encontrada em uma das plataformas do terminal era uma bomba.