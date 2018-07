Suposta companheira de traficante é presa no Rio Natália Rodrigues Matos, de 19 anos, foi presa neste domingo durante operação da Polícia Militar na Favela da Coreia, em Senador Camará, na zona oeste do Rio de Janeiro, segundo informou a Polícia Militar. Segundo a PM, há indícios de que Natália seja companheira do traficante Márcio José Sabino Pereira, conhecido como "Matemático", um dos mais procurados do Estado.