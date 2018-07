Suposta exoneração de chefe de APA causa protestos no Rio

Na quinta-feira passada, segundo Herrera, durante reunião da nova direção do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) com unidades de conservação administradas pela coordenação regional do Rio, ele foi informado da exoneração pelo diretor de Criação e Manejo, Pedro Menezes.

O assunto rapidamente causou comoção nas redes sociais, e o órgão acabou recuando. O Ministério do Meio Ambiente informou que não havia nenhuma publicação no Diário Oficial e que Herrera não fora exonerado. Ontem, o ICMBio disse que "fará avaliação da gestão das unidades de conservação" do País. E "competirá ao presidente do ICMBio decidir sobre eventuais remanejamentos. Até o momento, não há nenhuma exoneração publicada no Diário Oficial da União".