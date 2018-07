Suposta 'gangue da marcha à ré' ataca no centro de SP No início da madrugada de hoje, o proprietário de uma rede de lojas localizada na região de Santa Ifigênia, centro da cidade de São Paulo, sofreu com a ação de uma quadrilha de ladrões que age no mesmo estilo daquela conhecida como ''gangue da marcha à ré'', que atua contra lojas de roupas esportivas de grife da região do Itaim Bibi, na zona sul. Segundo testemunhas, bandidos ocupando um veículo de passeio deram marcha à ré e estouraram a porta do estabelecimento, realizando em seguida o saque de produtos. Foram levados da loja, especializada em artigos para motociclistas e acessórios para motos, 17 capacetes, 12 jaquetas, 4 pares de botas e 4 camisas, prejuízo estimado em 23 mil reais. Duas lojas da rede foram alvos possivelmente dos mesmos bandidos. O proprietário acredita que a soma dos três furtos pode chegar a 80 mil reais. Em posse da placa do carro, policiais militares deram início a buscas na região e localizaram o veículo ainda no centro. A traseira do veículo estava amassada e uma das lanternas, quebrada. Havia quatro jovens dentro do carro, mas dois conseguiram fugir a pé. Os outros dois negaram qualquer relação com o arrombamento da loja. Dentro do veículo, os policiais não encontraram nenhum produto roubado. O carro, que possui mais de 13 mil reais em multas, não é roubado e está em nome de uma pessoa que supostamente reside no Estado do Ceará. Levados à delegacia, os dois suspeitos foram ouvidos pelo delegado e devem passar pelo processo de reconhecimento por parte das testemunhas.