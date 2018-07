Suposto assaltante é amarrado nu a poste no AM Um rapaz foi linchado e amarrado nu a um poste por populares depois de supostamente ter tentado roubar, armado de uma faca, o celular de uma mulher. O suspeito do roubo, Rogério Arcos Pinto, de 18 anos, foi espancado com chutes, pontapés, murros e pauladas por cerca de meia hora hoje, segundo o capitão Ilton Silva da Polícia Militar.