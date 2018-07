Suposto ataque dos EUA mata 4 no país

Autoridades do Paquistão afirmaram que um suposto avião não tripulado dos EUA teria disparado mísseis contra uma casa e um caminhão na região noroeste do país, perto da fronteira com o Afeganistão, deixando pelo menos quatro mortos. Dois funcionários da inteligência paquistanesa que pediram anonimato confirmaram o ataque, mas não divulgaram a identidade das vítimas. Segundo o governo local, o ataque ocorreu na área tribal do Waziristão do Norte.