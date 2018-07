Suposto braço direito de Nem é preso em Niterói

A dupla foi parada na saída da Ponte Rio-Niterói, no acesso para o centro da cidade, em um Fiat Siena prata, o mesmo carro denunciado à polícia. No veículo havia duas granadas, duas pistolas, além de maconha e crack. Segundo a polícia, Josemar é o atual chefe do tráfico de drogas no Morro do Palácio, no bairro do Ingá, também em Niterói, e tem mandados de prisão expedidos por estupro e tráfico de drogas. O comparsa dele foi preso pela primeira vez.

Já o traficante Antonio Francisco Bonfim Lopes, o "Nem", está preso desde o dia 9 de novembro de 2011, quando tentou escapar de um cerco policial realizado na Favela da Rocinha, no Rio.