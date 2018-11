Suposto chefe do tráfico foi preso hoje no RJ Um homem apontado pela polícia como o chefe do tráfico de drogas no morro da Coruja, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, foi preso na madrugada de hoje. Bernardo Santana Parta, de 24 anos, estava com 1.758 papelotes de cocaína e também material para o embalo da droga.