Suposto 'contador' do PCC é preso em cidade de SP

A investigação ocorreu nos dois últimos meses. Segundo o delegado da Dise, Leopoldo Gomes Novais, Jé atuava em toda a região, principalmente na distribuição de crack. Uma agenda, com a contabilidade do tráfico, foi apreendida e as pessoas identificadas serão intimadas a depor.

Jé morava em São Joaquim da Barra e, com a sua prisão temporária decretada e as prisões dos comparsas, fugiu para Ribeirão Preto, onde foi detido. Segundo Novais, Jé controlava as dívidas entre os traficantes e vai responder processo por tráfico e associação ao tráfico. Restos de crack e balança de precisão foram apreendidos com ele.