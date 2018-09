Suposto espião israelense é preso por morte de membro do Hamas

Dubai acusou Israel de estar por trás do assassinato do comandante do Hamas, Mahmoud al-Mabhouh, e forneceu os nomes de mais de duas dezenas de supostos membros de uma equipe que afirma ter rastreado e matado o palestino, usando passaportes britânicos, irlandeses, franceses, alemães e australianos falsos.

Israel não confirmou nem negou sua participação no assassinato que gerou indignação internacional.

Após o surgimento dos detalhes do esquema, promotores alemães emitiram um mandato de prisão europeu para a pessoas responsável pela fraude do passaporte alemão. A Alemanha afirmou neste sábado que a prisão na Polônia, ocorrida no início do mês, se baseou neste mandato.

"Um homem foi preso em Varsóvia com base em mandato de prisão alemão relativo à obtenção de um passaporte alemão", disse um porta-voz do gabinete dos promotores federais, acrescentando que o homem supostamente trabalha para o serviço secreto.

"Autoridades polonesas agora têm que decidir se ele será extraditado. Já enviamos um pedido para que seja extraditado e depende deles tomar a decisão agora", afirmou.

Não foi possível entrar em contato com as autoridades polonesas.

Um oficial do ministério do Exterior israelense afirmou: "Reconhecemos um caso envolvendo um cidadão israelense preso na Polônia que está recebendo ajuda consular como qualquer outro cidadão israelense sob as mesmas circunstâncias."