Suposto ex-chefe do tráfico no Rio é preso em Recife O suposto ex-chefe do tráfico de entorpecentes do Complexo do Alemão, no Rio, Marcos Santana dos Santos, conhecido como Coringa ou Baralho, foi preso ontem em Recife. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela 5ª Vara Criminal da capital, solicitado pela antiga Delegacia de Repressão à Entorpecentes. Segundo a polícia civil, ele era um dos líderes do tráfico do Complexo no Alemão, na época do também traficante Pezão. Na ocasião, houve uma invasão naquela comunidade, por criminosos do Morro da Rocinha, e Marcos Santana fugiu para Recife, onde acabou preso.