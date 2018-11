Suposto gerente do tráfico na Rocinha, no Rio, é preso Um homem apontado pela polícia como gerente do tráfico de drogas na favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, foi preso na manhã de hoje, em Maricá, na região metropolitana. Segundo o delegado Marcos Cipriano, da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), havia um mandado de prisão contra o traficante pelo crime de homicídio, expedido pela Vara Única da Comarca de Cariré, no Ceará.