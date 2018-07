Suposto líder do Boko Haram, na Nigéria, diz que 'casou' garotas, diz AFP

O exército da Nigéria diz que matou Shekau há um ano.

Os insurgentes geralmente dão uma cópia de seus vídeos à agência de notícias francesa cerca de um dia antes os publicarem na internet. O mais recente provavelmente levantará dúvidas sobre se as negociações entre uma facção do Boko Haram e o governo do vizinho Chade vão assegurar a libertação das garotas.

O homem que alega ser Shekau também negou que há um cessar-fogo durante as negociações e disse que seu grupo detém um refém alemão sequestrado na cidade de Gombe, no nordeste do país, em julho.

Assume-se amplamente que os atiradores que sequestraram o professor de uma faculdade técnica são ligados ao Boko Haram.

"Nós as casamos. Elas estão em suas casas de casamento", disse Shkau, segundo a AFP, sobre as garotas sequestradas de uma escola secundária no nordeste da Nigéria em abril. "Você não sabe quem maais de 200 estudantes Chibok se converteram ao Islã? Elas já memorizaram dois capítulos do Corão".

(Reportagem de Tim Cocks)