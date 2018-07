Suposto membro do PCC é preso no MS após acidente

Um suposto membro do Primeiro Comando da Capital (PCC) foi preso na segunda-feira, 9, após dar entrada no Hospital Evangélico em Dourados, a 220 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma denúncia anônima ajudou na identificação do suspeito. De acordo com a PRF, tudo começou quando Wellington Pinheiro de Alcântara, de 27 anos, se envolveu em um acidente ao colidir a motocicleta que conduzia, na cidade de Pedro Juan Caballero (Paraguai), com outra moto. Com traumatismo craniano, ele foi encaminhado com nome falso de Mário Vieira Vardasca para um hospital em Ponta Porã, e posteriormente, devido ao seu estado, foi transferido para Dourados. A internação é particular, o que exigiu parte antecipada do pagamento - US$ 5 mil - das despesas hospitalares. Quando o caixa recebeu o dinheiro em moeda norte-americana, ligou para a Polícia Rodoviária Federal, informando que uma vítima de acidente de trânsito no Paraguai estava no hospital e que amigos do paciente estavam pagando a conta com dólares. A denúncia foi atendida imediatamente, segundo a PRF. Inicialmente, os policiais notaram uma tatuagem no braço direito do paciente, em linhas na forma de ondas e no meio a sigla PCC. A marca denunciou a ligação do paciente com a organização criminosa. Depois foi confirmada pela ficha criminal, onde consta também mandado de prisão por assalto a banco e homicídio, praticados desde o início de 2007, quando desapareceu de Dourados, onde cumpria pena no regime semi-aberto. Alcântara também é apontado pela Polícia Civil como o líder da rebelião que destruiu parcialmente a Penitenciária Harry Amorim Costa, em Dourados, ocorrida em maio de 2006. Ampliada às 16 horas