Suposto miliciano é denunciado por achacar motoristas

A denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) indica que o dinheiro, chamado de "imposto", tinha de ser pago todas as quintas-feiras. Os motoristas, inclusive legalizados, que não concordassem com o pagamento eram proibidos de trabalhar, além de serem ameaçados de agressão. Os milicianos do grupo de Leite e Júnior são acusados de cometerem crimes de extorsão qualificada, cuja pena pode chegar a 20 anos de reclusão.

A partir de denúncia anônima, policiais que atuam no Grupo de Apoio às Promotorias (GAP) da 2ª Central de Inquéritos monitoraram os suspeitos, o que provocou a prisão temporária de um deles na quinta-feira da semana passada. Júnior continua foragido.