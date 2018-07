Suposto perfil de Suzane no Twitter sai do ar O perfil criado no site Twitter em nome de Suzane von Richthofen saiu do ar ontem. Ao tentar acessar a página, o site informava que a página não existe, a mesma mensagem que aparece na tela quando um perfil é excluído. Reportagem publicada ontem pelo Estado afirma que a Promotoria das Execuções Criminais de Taubaté, no interior paulista, solicitou à Justiça a abertura de investigação sobre a autenticidade do perfil criado em nome de Suzane - condenada a 38 anos de prisão pelo assassinato dos pais em 2002.