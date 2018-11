Supostos assaltantes matam comerciante em SP O comerciante Wilson Correia de Carvalho, de 59 anos, prestador de serviços para a Prefeitura de São Paulo, foi morto, às 4 horas da madrugada de hoje, com um tiro no peito disparado por supostos assaltantes. Os criminosos abordaram a vítima quando ela deixava sua casa, no Jardim Jaraguá, região do Itaim Paulista, na zona leste da capital.