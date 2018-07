Supostos confrontos com a PM deixam 2 mortos em SP

A primeira suposta troca de tiros ocorreu no meio da tarde na Rua Gonçalves Dias, no Belenzinho. Os irmãos Alan e Alex dos Santos Meira, e o comparsa deles, Igor Paim Maciel, ocupavam um veículo roubado na região patrulhada pelo 8º Batalhão da Polícia Militar, quando foram localizados pela PM.

Na fuga, segundo a versão relatada pelos policiais no plantão da Central de Flagrantes da 1ª Delegacia Seccional, Igor perdeu o controle do Fox, bateu contra dois carros e capotou o veículo. Ele e Alan se renderam, mas Alex, segundo os policiais, teria atirado e, no revide policial, foi baleado, morrendo no pronto-socorro da Vila Maria.

O segundo suposto confronto foi registrado por volta das 23 horas na Rua Caetano do Amaral, na Vila Cruzeiro, região da Vila Formosa. No momento em que caminhava na mesma rua onde reside e se aproxima de casa, W.C.B. foi abordado por dois homens em uma moto. O garupa, segundo a PM, armado com um revólver calibre 38, desceu e exigiu carteira e outros objetos da vítima.

Naquele mesmo instante, policiais de uma viatura do 19º Batalhão entraram na rua e testemunharam a ação da dupla. Os PMs afirmaram no 69º Distrito Policial, de Teotônio Vilela, que o bandido armado, ao ver os policiais, ainda tentou fazer a vítima de escudo e atirou eles.

O assaltante, não identificado, branco, de aproximadamente 35 anos e de barba rala, foi atingido no revide dos PMs e morreu no pronto-socorro do Jardim Iva. O criminoso que pilotava a moto conseguiu escapar no mesmo veículo.